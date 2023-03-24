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Студенты Тяжинского агропромышленного техникума побывали на экскурсии в музейной комнате казачьего быта

Здесь, в центре национальных культур – филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности ребята узнали, как было устроено типичное казачье жилище и познакомились с жизненным укладом казаков. Студенты по достоинству оценили вкус казачьих блюд и вспомнили пословицы о хлебе.
Девушки попробовали свои силы в труде казачки у печи, носили ведра на коромысле. Ребята познакомились с оружием казаков, с предметами быта, такими как вышитые рушники, украшавшими жилище, а также элементами традиционного казачьего костюма.
О нелегком труде казачек за прялкой рассказала мастерица Вера Николаевна Евтеева. Самые любознательные студентки получили возможность попробовать самостоятельно прясть шерстяную нить.
В книге отзывов ребята оставили слова благодарности сотрудникам центра национальных культур за увлекательную экскурсию, состоявшуюся в рамках программы «Пушкинская карта».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
24/03/2023
Культура
Тяжин
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