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Студенты Тяжинского агропромышленного техникума побывали на экскурсии в сельхозпредприятиях Чебулинского округа

Общества с ограниченной ответственностью «Чебулинское» и «Усть-Сертинское» холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз» специализируются на животноводстве, растениеводстве, производстве семенных материалов элитных сортов.
В ходе экскурсии 45 студентов и преподаватели техникума осмотрели современную сельхозтехнику, узнали много нового о производственных процессах и механизации, познакомились с условиями труда на предприятиях холдинга. Ребята выразили желание пройти здесь производственную практику.
Директор Тяжинского агропромышленного техникума Олег Алексеевич Белинский отметил, что для студентов в хозяйствах холдинговой компании «СДС» открываются перспективы последующего трудоустройства и карьерного роста.

Образование
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kuzbassnews.ru
17/03/2021
Образование
Верх-Чебула
Тяжин
Новости Кузбасса

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