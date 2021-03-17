Студенты Тяжинского агропромышленного техникума побывали на экскурсии в сельхозпредприятиях Чебулинского округа

Уровень безработицы в РФ вырос на 5.9% Эксперты Росстата провели исследования, в результате которых выяснилось, что за период с ноября...

Малышева назвала три суперпродукта для поддержания здоровья во время Великого поста Регулярное употребление трех простых продуктов поможет человеку поддержать здоровье во время...

Замгубернатора Кузбасса рассказал о причинах отъезда молодёжи из региона Заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов рассказал в...