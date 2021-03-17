Студенты Тяжинского агропромышленного техникума побывали на экскурсии в сельхозпредприятиях Чебулинского округа
Общества с ограниченной ответственностью «Чебулинское» и «Усть-Сертинское» холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз» специализируются на животноводстве, растениеводстве, производстве семенных материалов элитных сортов.
В ходе экскурсии 45 студентов и преподаватели техникума осмотрели современную сельхозтехнику, узнали много нового о производственных процессах и механизации, познакомились с условиями труда на предприятиях холдинга. Ребята выразили желание пройти здесь производственную практику.
Директор Тяжинского агропромышленного техникума Олег Алексеевич Белинский отметил, что для студентов в хозяйствах холдинговой компании «СДС» открываются перспективы последующего трудоустройства и карьерного роста.
17/03/2021
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