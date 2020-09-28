Студенты Тяжинского агропромышленного техникума помогли соцработникам доставить бесплатные овощные наборы

В Кузбассе заблокировали сайты, которые предлагали интимные услуги Как сообщил редакции представитель Мариинского суда, прокуратура провела мониторинг информационно-...

Уголовное дело совладельца ТРЦ «Зимняя вишня» передано в суд Материалы уголовного дела обвиняемого в даче взятки совладельца ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслава...

Новые случаи коронавируса выявили в Кемерове ВашГород.ру продолжает мониторить эпидемиологическую ситуацию по COVID-19 в Кемерове. Как стало...