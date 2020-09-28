Студенты Тяжинского агропромышленного техникума помогли соцработникам доставить бесплатные овощные наборы
По областной акции в каждый из 43 наборов входят 80 кг овощей: 50 кг картофеля, 10 кг капусты, 10 кг свеклы, 10 кг моркови. Вместе с овощным набором вручалась открытка от губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева.
Овощные наборы получили инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды-колясочники и инвалиды, находящиеся на постоянном постельном режиме, члены семей военнослужащих (сотрудников), погибших при исполнении служебных обязанностей в ходе боевых действий в Афганистане, выполнявших задачи в условиях вооружённого конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях РФ.
Студенты из волонтерского отряда «Доброе сердце» Тяжинского агропромышленного техникума традиционно участвуют в региональной благотворительной акции по обеспечению овощами льготных категорий граждан.
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