Студенты Тяжинского агропромышленного техникума посетили персональную выставку Натальи Емельяновой

Автор, преподаватель детской художественной школы № 13 рассказала ребятам об истории создания картин. Также студенты узнали много нового об исконных ремеслах России. Народный мастер Кузбасса Наталья Николаевна Емельянова поделилась с ребятами секретами росписи и соломоплетения.

Персональная выставка «Творить – мой выбор!» посвящена Году культурного наследия народов России. Билеты были приобретены по Пушкинской карте.