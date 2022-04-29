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Студенты Тяжинского агропромышленного техникума посетили персональную выставку Натальи Емельяновой

Автор, преподаватель детской художественной школы № 13 рассказала ребятам об истории создания картин. Также студенты узнали много нового об исконных ремеслах России. Народный мастер Кузбасса Наталья Николаевна Емельянова поделилась с ребятами секретами росписи и соломоплетения.
Персональная выставка «Творить – мой выбор!» посвящена Году культурного наследия народов России. Билеты были приобретены по Пушкинской карте.

Культура
Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
29/04/2022
Культура
Образование
Тяжин

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