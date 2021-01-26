Студенты Тяжинского агропромышленного техникума приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню российского студенчества

Студенты техникума были отмечены областными наградами и денежными премиями. Светлана Радыгина награждена Почетной грамотой Правительства Кузбасса, Виолетта Вольф – Памятным адресом Правительства Кузбасса.

В Тяжинском агропромышленном техникуме активисты группы 265 провели флешмоб с последующим угощением студентов сладостями и фруктами.

По традиции накануне праздника 23 студента техникума приняли крещение в Преображенском храме поселка Тяжинский.

В режиме онлайн команда студентов Тяжинского агропромышленного техникума приняла участие в областной краеведческой игре.

В центре национальных культур для студентов техникума прошла конкурсная программа «Мисс Татьяна-2021». Елена Ускова, Мария Егорова, Кристина Повелянская, Ксения Алехина, Светлана Жаркова продемонстрировали свои интеллектуальные, кулинарные и творческие способности. Обладательницей титула «Мисс Татьяна 2021» стала Мария Егорова.

В Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский состоялась концертно-игровая программа. Ребята из техникума активно участвовали в конкурсе-перестраивалке «Студенты», творческих испытаниях «Студенческий портрет» и «Студенческие традиции», а также в песенном и танцевальном конкурсах. Самые активные участники программы получили призы.