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Студенты Тяжинского агропромышленного техникума приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню российского студенчества

Студенты техникума были отмечены областными наградами и денежными премиями. Светлана Радыгина награждена Почетной грамотой Правительства Кузбасса, Виолетта Вольф – Памятным адресом Правительства Кузбасса.
В Тяжинском агропромышленном техникуме активисты группы 265 провели флешмоб с последующим угощением студентов сладостями и фруктами.
По традиции накануне праздника 23 студента техникума приняли крещение в Преображенском храме поселка Тяжинский.
В режиме онлайн команда студентов Тяжинского агропромышленного техникума приняла участие в областной краеведческой игре.
В центре национальных культур для студентов техникума прошла конкурсная программа «Мисс Татьяна-2021». Елена Ускова, Мария Егорова, Кристина Повелянская, Ксения Алехина, Светлана Жаркова продемонстрировали свои интеллектуальные, кулинарные и творческие способности. Обладательницей титула «Мисс Татьяна 2021» стала Мария Егорова.
В Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский состоялась концертно-игровая программа. Ребята из техникума активно участвовали в конкурсе-перестраивалке «Студенты», творческих испытаниях «Студенческий портрет» и «Студенческие традиции», а также в песенном и танцевальном конкурсах. Самые активные участники программы получили призы.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
26/01/2021
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

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