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Студенты Тяжинского агропромышленного техникума присоединились к акции «Сад Памяти»

На территории образовательного учреждения были высажены 130 деревцев ели и сосны. В акции приняли участие 32 человека. Международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Её цель – создание зеленых памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего – 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионов погибших.
Международная акция «Сад памяти» организована Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
13/05/2021
Образование
Тяжин

Новости Кузбасса

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