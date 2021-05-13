Студенты Тяжинского агропромышленного техникума присоединились к акции «Сад Памяти»

Почему после отключения отопления всегда холодно Одни новокузнечане уже задыхаются в своих квартирах от духоты.

В Кузбассе запустили в небо 600 белых шаров в память о погибших в школе в Казани Жители Кузбасса запустили в небо 600 белых воздушных шаров в память о тех, кто накануне погиб в...

В Кузбассе вода в Томи опустилась на полметра за сутки Напомним, в этом году во время паводка Томь превысила критическую отметку в 630 сантиметров в...