Студенты Тяжинского агропромышленного техникума присоединились к акции «Весенняя неделя добра»

В рамках акций «Чистый поселок» и «Чистый берег» добровольцы убрали мусор на улицах Калинина, Школьная, Островского, Инициативная, по переулку Калинина, очистили от мусора берег пруда.

На заседании студенческого совета техникума было принято решение провести акцию «Рука помощи». Ребята помогают ветеранам, детям войны, людям с ограниченными возможностями здоровья в уборке придомовых территорий.

Волонтеры отряда «Доброе сердце» посетили дом ветеранов в селе Ступишино, где помыли окна после зимы и разрыхлили снег во дворе. Добровольцы адресно помогли 4 пожилым женщинам навести порядок на приусадебном участке и убрать снег.

Волонтёры отряда «Доброе сердце» приняли активное участие в акции «Чистый памятник», приуроченной к Всероссийскому дню заботы о памятниках истории и культуры. В окружном центре добровольцы не только привели в порядок памятники на площадях Ленина и Победы, но и прилегающую территорию.

Студенты группы Т-20 присоединились к акции «Чистый парк» и освободили от скопившегося мусора Парк Победы поселка Тяжинский.