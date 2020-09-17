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Студенты Тяжинского агропромышленного техникума собрали богатый урожай картофеля

Памятуя, что в сельском хозяйстве осенний день зачастую год кормит, ребята дружно вышли в поле. «Второй хлеб» суперэлитного сорта показал высокую урожайность.
Выращенного картофеля вполне достаточно для организации питания студентов. Остальной урожай будет реализован населению.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
17/09/2020
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

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