Студенты Тяжинского агропромышленного техникума собрали богатый урожай картофеля

Памятуя, что в сельском хозяйстве осенний день зачастую год кормит, ребята дружно вышли в поле. «Второй хлеб» суперэлитного сорта показал высокую урожайность.
Выращенного картофеля вполне достаточно для организации питания студентов. Остальной урожай будет реализован населению.
17/09/2020
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