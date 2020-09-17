Студенты Тяжинского агропромышленного техникума собрали богатый урожай картофеля

СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня» Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский...

В Кемерове построят новую вертолётную площадку почти за 20 млн рублей В Рудничном районе Кемерова планируют построить вертолётную площадку. Начальная стоимость работ...

Ковид в Кузбассе бьет рекорды: 115 человек заболели, трое умерли Оперативный штаб области сообщает: за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 115 человек....