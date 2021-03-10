Студенты Тяжинского агропромышленного техникума вышли в финал регионального чемпионата

Проект первого участка объездной дороги в Кемерове одобрен Госэкспертизой Госэкспертиза одобрила проект первого участка объездной дороги в Кемерове. На очереди - еще два....

Сергей Цивилев призвал управляющие компании Кузбасса работать в усиленном режиме Глава региона Сергей Цивилев напомнил, что в соответствие с его поручением управляющие компании...

В Кузбассе один человек погиб из-за обвала грунта на шахте Грунт обвалился во время работ на территории шахты в Беловском районе Кемеровской области,...