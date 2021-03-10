Студенты Тяжинского агропромышленного техникума вышли в финал регионального чемпионата

В этом году студенты техникума приняли участие в отборочных соревнованиях чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по трем компетенциям: «Бухгалтерский учет», «Сварочные технологии», «Поварское дело».
Ребята из ТАПТ в числе лучших и продолжают участие в VII Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021, который проходит с 9 по 19 марта.
Тяжинский агропромышленный техникум уже на протяжении 7 лет принимает активное участие в чемпионатах WorldSkills.
Развитие движения WorldSkillsRussia – один из значимых проектов по совершенствованию системы профессионального образования в Российской Федерации и внедрению лучших международных практик в систему подготовки рабочих кадров.
10/03/2021
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