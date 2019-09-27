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Субъектам бизнеса о проведении Седьмого Международного форума «Антиконтрафакт-2019»

 

 

В соответствии с Распоряжением Евразийского межправительственного совета от 07 марта 2017 №3 ежегодно проводится Международный форум «Антиконтрафакт».

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации при поддержке Республики Армении и Евразийской экономической комиссии планируется проведение Седьмого Международного форума «Антиконтрафакт-2019» с 12 по 13 ноября 2019 года в г.Ереван.

Форум является площадкой для многостороннего диалога представителей органов власти, международных организаций, бизнеса, науки, правообладателей, производителей и общественности.

Проведение Форума предполагается в формате пленарных заседаний, тематических секций, в ходе которых планируется обсуждение вопросов в сфере совершенствования правоприменительной практики по борьбе с нарушениями в сфере интеллектуальной собственности, противодействия обороту контрафактной продукции, развития системы маркировки и прослеживаемости товаров, защиты прав потребителей, технического регулирования, продовольственной безопасности и других в соответствии с прилагаемой программой Форума.

Полная информация о форуме размещена на официальном сайте администрации Кемеровской области (контактные данные: тел. 36-69-29, эл.адрес:Vakhromeev-kv@ako.ru Вахромеев К.В.).

Общество
kuzbassnews.ru
27/09/2019
Общество
Новости Кузбасса

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