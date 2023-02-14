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Суд обязал 72-летнюю жительницу Кузбасса освободить квартиру, находящуюся в муниципальной собственности

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, ранее у пенсионерки из Мариинска сгорел дом из-за нарушения правил пожарной безопасности при обращении с печью. Позже администрация предоставила ей муниципальную квартиру по договору коммерческого найма до 1 июля 2022 года. Но после окончания срока договора женщина квартиру не освободила, при этом захламляя её и складируя там выброшенные жителями города старые вещи. Из квартиры постоянно исходит неприятный запах. Добровольно освобождать жилое помещение пенсионерка отказалась, в связи с чем муниципалитет обратился в суд с требованием о выселении её из квартиры.

Из материалов гражданского дела следует, что между Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального округа и местной 72-летней жительницей был заключён договор коммерческого найма жилого помещения до 1 июля 2022 года в связи с тем, что её дом сгорел и ей негде жить. К указанному сроку она должна была освободить квартиру, но не сделала этого. Позже на место выезжала комиссия, которая установила, что женщина продолжает проживать в арендуемой квартире, в которой всё захламлено мешками, вещами, коробками и гниющими фруктами. Кроме того, соседи пенсионерки жаловались, что из арендуемой квартиры исходит неприятный запах, в доме завелись тараканы, а сама пенсионерка ведёт себя агрессивно по отношению к соседям.

В связи с этим Комитет по управлению муниципальным имуществом просил суд обязать пенсионерку освободить жилое помещение в течение месяца со дня вступления в законную силу решения суда.

В судебном заседании пенсионерка возражала против требований муниципалитета. Пояснила, что дом у неё сгорел, жить негде, муж умер, и дом после пожара ей восстанавливать не на что. Дети ей не помогают. Пояснила, что в арендуемой квартире у неё всё в порядке, а вещи с «мусорки» она несёт только важные и нужные. Хранит их не только в квартире, но и в подъезде. Жалобы соседи на неё пишут, так как она отказывается употреблять с ними алкоголь. За коммунальные услуги она платит, а за аренду квартиры – нет, так как никто не говорил, что нужно оплачивать коммерческий наём. Считает, что администрация должна её содержать.

Несмотря на непризнание иска, суд установил, что установленный договором коммерческого найма срок истёк, и добровольно освобождать спорное помещение пенсионерка отказывается, проживая в нём без законных на то оснований. Нет никаких оснований и для предоставления ей жилого помещения по договору социального найма, в том числе во внеочередном порядке. Также выяснилось, что уничтоженный пожаром дом пенсионерка передала в залог кредитной организации, и, чтобы не потерять родительский дом, его выкупила её дочь. В настоящее время дочь восстанавливает этот дом: уже вставила окна и отремонтировала печь. Но за зиму дочь не успевает его отремонтировать, поэтому не знает, где жить матери.

В результате суд обязал пенсионерку освободить жилое помещение. Однако, принимая во внимание материальное положение женщины и необходимость найти иное жильё, Мариинский городской суд Кемеровской области пришёл к выводу о том, что выселение в зимнее время может негативно сказаться на её здоровье.

Поэтому суд посчитал правильным срок освобождения жилого помещения установить до 1 апреля 2023 года.

 

Фото из открытых источников

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Мариинск
kuzbassnews.ru
14/02/2023
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