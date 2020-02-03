Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Суд оставил в силе постановление Управления Россельхознадзора о привлечении ООО «Кузбасский бройлер» к ответственности за порчу земель

В январе 2020 года по материалам Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области Кемеровским областным судом за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ привлечено ООО «Кузбасский бройлер». Предприятие занимается разведением сельскохозяйственной птицы в Новокузнецком районе Кемеровской области.

Ранее, в 2018 году в Управление Россельхознадзора поступили обращения от граждан и организаций с жалобами на зловонный запах со стороны предприятия и просьбой проверить соблюдение юридическим лицом установленных требований при осуществлении своей деятельности. Управлением по согласованию с прокуратурой в отношении птицефабрики была проведена внеплановая выездная проверка, в результате которой на территории предприятия выявлены нарушения земельного законодательства – размещение на землях сельскохозяйственного назначения отходов производства и их производных (помет), оказывающих негативное воздействие на почву. Лабораторная экспертиза проб грунта подтвердила качественное изменение состояния земель, в частности, исследованиями выявлено: валовое содержание мышьяка и свинца в исследованной почве превышает значения предельно допустимых концентраций; содержание цинка, меди и никеля также выше фонового. Таким образом, земли сельскохозяйственного назначения были выведены из оборота и не могли быть использованы по целевому назначению.

По результатам проверки составлен протокол по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ и выдано предписание об устранении нарушений. Управлением Россельхознадзора было вынесено постановление о привлечении ООО «Кузбасский бройлер» к ответственности в виде административного штрафа в размере 400 тыс. руб.

Юридическое лицо не согласилось с постановлением и обжаловало его в судебном порядке, обратившись поочередно в Новокузнецкий районный и Кемеровский областной суды. Новокузнецким районным судом постановление о привлечении к ответственности было оставлено в силе, однако решением судьи Кемеровского областного суда дело возвращено на новое рассмотрение.

Осенью 2019 года при повторном рассмотрении постановление Управление Россельхознадзора было изменено: из описательной и мотивировочной части исключены некоторые земельные участки.

Суд первой инстанции вновь оставил в силе постановление Управления. Судебное решение еще раз было обжаловано нарушителем, но вышестоящий Кемеровский областной суд вынес решение оставить без изменений Решение районного суда и постановление Управления Россельхознадзора об административном наказании.Судебное решение вступило в законную силу – ООО «Кузбасский бройлер» все же необходимо будет выплатить штраф в размере 400 тыс. руб.

Общество
kuzbassnews.ru
03/02/2020
Общество
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Новокузнецк нашёл объект менторства
Соглашение о наставничестве подписал мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.
Сироту Игоря Горланова выпустили из психиатрической больницы
Напомним, задержали сироту в Москве 27 декабря, когда он разорвал Конституцию у администрации...
Кузбассовец нашел в пачке с сухариками сушеную двухвостку
Купил сегодня кириешки «Холодец с хреном», а там сушеная двухвостка в пачке.
Мэр Новокузнецка пожаловался на нехватку средств на уборку снега
Глава города объявил, что у города нет достаточного количества людей и техники Мэр Новокузнецка...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus