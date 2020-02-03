Суд оставил в силе постановление Управления Россельхознадзора о привлечении ООО «Кузбасский бройлер» к ответственности за порчу земель

В январе 2020 года по материалам Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области Кемеровским областным судом за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ привлечено ООО «Кузбасский бройлер». Предприятие занимается разведением сельскохозяйственной птицы в Новокузнецком районе Кемеровской области.

Ранее, в 2018 году в Управление Россельхознадзора поступили обращения от граждан и организаций с жалобами на зловонный запах со стороны предприятия и просьбой проверить соблюдение юридическим лицом установленных требований при осуществлении своей деятельности. Управлением по согласованию с прокуратурой в отношении птицефабрики была проведена внеплановая выездная проверка, в результате которой на территории предприятия выявлены нарушения земельного законодательства – размещение на землях сельскохозяйственного назначения отходов производства и их производных (помет), оказывающих негативное воздействие на почву. Лабораторная экспертиза проб грунта подтвердила качественное изменение состояния земель, в частности, исследованиями выявлено: валовое содержание мышьяка и свинца в исследованной почве превышает значения предельно допустимых концентраций; содержание цинка, меди и никеля также выше фонового. Таким образом, земли сельскохозяйственного назначения были выведены из оборота и не могли быть использованы по целевому назначению.

По результатам проверки составлен протокол по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ и выдано предписание об устранении нарушений. Управлением Россельхознадзора было вынесено постановление о привлечении ООО «Кузбасский бройлер» к ответственности в виде административного штрафа в размере 400 тыс. руб.

Юридическое лицо не согласилось с постановлением и обжаловало его в судебном порядке, обратившись поочередно в Новокузнецкий районный и Кемеровский областной суды. Новокузнецким районным судом постановление о привлечении к ответственности было оставлено в силе, однако решением судьи Кемеровского областного суда дело возвращено на новое рассмотрение.

Осенью 2019 года при повторном рассмотрении постановление Управление Россельхознадзора было изменено: из описательной и мотивировочной части исключены некоторые земельные участки.

Суд первой инстанции вновь оставил в силе постановление Управления. Судебное решение еще раз было обжаловано нарушителем, но вышестоящий Кемеровский областной суд вынес решение оставить без изменений Решение районного суда и постановление Управления Россельхознадзора об административном наказании.Судебное решение вступило в законную силу – ООО «Кузбасский бройлер» все же необходимо будет выплатить штраф в размере 400 тыс. руб.