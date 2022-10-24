Суд отказал 30-летнему жителю Мариинска в признании решения призывной комиссии по мобилизации незаконным

Как сообщили корреспонденту «Новостей Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, в результате рассмотрения административного иска судом было установлено, что решение о призыве административного истца по мобилизации не принималось. При этом в отношении него не выносилось мобилизационное предписание и не вручалась боевая повестка.

Не установил суд и фактов нарушений по проведению мероприятий в рамках частичной мобилизации, входящих в компетенцию местного военного комиссариата и призывной комиссии, поскольку административный истец пребывает в запасе Вооружённых сил России и в соответствии с действующими нормативными актами права на отсрочку не имеет, но при этом имеет военно-учётную специальность.

В середине октября текущего года в Мариинский городской суд Кемеровской области с административным исковым заявлением обратился 30-летний местный житель с требованиями признать незаконным решение призывной комиссии по мобилизации о призыве его для прохождения военной службы, а также о признании незаконными действий сотрудников мариинского военного комиссариата, выразившихся в изъятии у него военного билета. Просил он признать незаконным и бездействие местной военно-врачебной комиссии, выразившееся в отсутствии организации и проведения в отношении него медицинского освидетельствования и направления его на обязательные диагностические исследования. В качестве способа восстановления его нарушенных прав просил обязать местную призывную комиссию по мобилизации вынести в отношении него решение об освобождении от призыва на военную службу по мобилизации.

Рассмотрев административные исковые требования, суд установил, что административный истец является ефрейтором запаса с военно-учётной специальностью механик-водитель. После объявления частичной мобилизации он был оповещён повесткой и прибыл в военный комиссариат для уточнения данных. В период с 27 сентября по 1 октября 2022 года он не был призван по частичной мобилизации, боевую повестку ему не вручали.

5 октября он был повторно приглашён в военный комиссариат, после чего был направлен на призывную комиссию по мобилизации, где предъявил жалобы на состояние здоровья. В связи с этим он был осмотрен врачом-специалистом и в отношении него было дано заключение о годности к военной службе с незначительными ограничениями. После этого административный истец перестал реагировать на вызовы военного комиссариата. Не являлся он и на судебные заседания для рассмотрения его заявления.

Разрешая требования о признании незаконным решения призывной комиссии по мобилизации, суд признал их необоснованными, поскольку решение о призыве административного истца по мобилизации не принималось, боевая повестка ему не вручалась. Не выносилось в отношении него и мобилизационное предписание.

Требования о признании незаконным бездействия военно-врачебной комиссии суд также признал необоснованными, так как после жалоб на состояние здоровья мариинец был осмотрен врачом-специалистом и был признан годным к военной службе с незначительными ограничениями. Также судом учтено, что ни на подготовку дела к судебному разбирательству, ни в судебное заседание он не являлся, и не просил о проведении в отношении него медицинской экспертизы.

Что касается якобы незаконного изъятия военного билета, судом установлено, что военный билет был передан истцом специалистам военного комиссариата для подготовки мобилизационного предписания и направления на призывную комиссию по мобилизации. Однако с требованием возврата военного билета административный истец в военный комиссариат не обращался, уклоняясь при этом от явки в военный комиссариат и не отвечая на телефонные звонки.

Нарушений при проведении мероприятий по частичной мобилизации, входящих в компетенцию военного комиссариата, призывной комиссии и военного комиссара, судом также не было установлено, поскольку истец пребывает в запасе Вооружённых Сил России, права на отсрочку от призыва на военную службу не имеет, но при этом имеет военно-учётную специальность.

В итоге суд отказал в удовлетворении всех заявленных требований.

Однако на сегодняшний день решение в законную силу не вступило и до 22 ноября 2022 года может быть обжаловано в вышестоящую судебную инстанцию.

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