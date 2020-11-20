Суд приостановил эксплуатацию двух кранов, ранее принадлежащих ООО «Мариинский спиртовый комбинат»

По результатам проведённых проверок было установлено, что собственник бывшего имущества ООО «Мариинский спиртовый комбинат» , в состав которого входят гусеничный кран ДЭК-251 и автомобильный кран КС-2561-К, допустил нарушения требований, установленных для осуществления эксплуатации указанных опасных производственных объектов.

Мариинский городской суд Кемеровской области постановил приостановить эксплуатацию кранов на срок 90 суток.

В ходе проверок деятельности индивидуального предпринимателя Алексея Шишкина, проведённых Сибирским управлением Ростехнадзора и прокуратурой г.Мариинска, установлено, что в связи с признанием ООО «Мариинский спиртовый комбинат» банкротом в данной организации было открыто конкурсное производство, в ходе которого имущество предприятия было выставлено на торги. В результате проведённых торгов всё имущество ООО «Мариинский спиртовый комбинат», в том числе гусеничный кран ДЭК-251 и автомобильный кран КС-2561-К, перешло к индивидуальному предпринимателю Алексею Шишкину.

По результатам проверок эксплуатации указанных кранов, относящихся к опасным производственным объектам, выяснилось, что в нарушение действующего законодательства отсутствует их регистрация в реестре опасных производственных объектов, а также надлежащая постановка на соответствующий учёт. При этом отсутствует как заключение экспертизы промышленной безопасности о возможности продления нормативного срока эксплуатации кранов, так и паспорт с руководством по эксплуатации кранов.

Были выявлены и другие нарушения, которые в общей совокупности образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей для индивидуальных предпринимателей ответственность в виде административного штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

С учётом установленных нарушений, в результате рассмотрения дел об административных правонарушениях, суд посчитал правильным назначить административное наказание в виде административного приостановления эксплуатации кранов на срок 90 суток, исчисляя срок в отношении гусеничного крана ДЭК-251 с 7 октября , а в отношении автомобильного крана КС-2561-К – с 12 ноября 2020 года .

По сообщению, размещённому на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области – Кузбассу, судебными приставами отделения судебных приставов по г. Мариинску, Мариинскому и Чебулинскому районам постановление о приостановлении эксплуатации гусеничного крана было исполнено .

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев