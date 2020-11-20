Суд приостановил эксплуатацию двух кранов, ранее принадлежащих ООО «Мариинский спиртовый комбинат»
По результатам проведённых проверок было установлено, что
Мариинский городской суд Кемеровской области постановил приостановить эксплуатацию кранов на срок 90 суток.
В ходе проверок деятельности индивидуального предпринимателя Алексея Шишкина, проведённых Сибирским управлением Ростехнадзора и прокуратурой г.Мариинска, установлено, что в связи с признанием ООО «Мариинский спиртовый комбинат» банкротом в данной организации было открыто конкурсное производство, в ходе которого имущество предприятия было выставлено на торги.
По результатам проверок эксплуатации указанных кранов, относящихся к опасным производственным объектам, выяснилось, что в нарушение действующего законодательства отсутствует их регистрация в реестре опасных производственных объектов, а также надлежащая постановка на соответствующий учёт. При этом отсутствует как заключение экспертизы промышленной безопасности о возможности продления нормативного срока эксплуатации кранов, так и паспорт с руководством по эксплуатации кранов.
Были выявлены и другие нарушения, которые в общей совокупности образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей для индивидуальных предпринимателей ответственность в виде административного штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
С учётом установленных нарушений, в результате рассмотрения дел об административных правонарушениях, суд посчитал правильным назначить административное наказание в виде административного приостановления эксплуатации кранов на срок 90 суток, исчисляя срок
По сообщению, размещённому на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области – Кузбассу, судебными приставами отделения судебных приставов по г. Мариинску, Мариинскому и Чебулинскому районам
Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев
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