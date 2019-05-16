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Суд привлек к ответственности предприятие за неисполнение предписания

В апреле 2019 года по материалам Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области Мировым Судом судебного участка № 1 г.Горно-Алтайска к административной ответственности привлечено предприятие ЗАО «Новоуголь» за невыполнение раннее выданного предписания в установленный срок.

В соответствии с ранее выданным предписанием ЗАО «Новоуголь» не провели мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, не выполнили рекультивацию нарушенных земель, восстановление плодородия почв, не привели в состояние пригодное для использования по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции), своевременно не вовлекли земли сельскохозяйственного назначения в оборот. В отношении ЗАО «Новоуголь» был выписан протокол об административном правонарушении по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ, а также выдано предписание, в котором говорится о необходимости в установленный срок привести земли сельскохозяйственного назначения в состояние пригодное для использования в сельскохозяйственных целях.
Постановлением суда в соответствии с ч. 25 ст 19.5 КоАП РФ юридическое лицо подвергнуто административному наказанию в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

Кемерово
kuzbassnews.ru
16/05/2019
Кемерово
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Новости Кузбасса

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