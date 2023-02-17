Суд продлил срок содержания под стражей в отношении застройщика жилья, предназначенного для льготной категории граждан

16 февраля 2023 года Мариинским городским судом Кемеровской области рассмотрено ходатайство следователя по особо важным делам четвёртого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу о продлении срока содержания под стражей застройщику многоквартирного жилого дома, техническое состояние которого создаёт угрозу здоровью проживающих в нём граждан. Об этом сегодня «Новостям Кузбасса» рассказали в пресс-центре суда.

Ранее судом в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту совершения мошенничества в особо крупном размере, обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 23 февраля 2023 года.

В ходатайстве следователя указывалось, что к 23 февраля закончить предварительное следствие не представляется возможным: необходимо установить и допросить ряд свидетелей, принять меры к возмещению причинённого преступлением ущерба, а также в полном объёме предъявить обвинение.

У органов предварительного следствия есть все основания полагать, что обвиняемый, находясь на свободе, может воспрепятствовать производству предварительного расследования и скрыться от органов предварительного следствия и суда. Может обвиняемый оказать и воздействие на потерпевших.

Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства, выражая просьбу изменения меры пресечения обвиняемому на залог или домашний арест.

В обоснование своих доводов сторона защиты указывала, что представленные органами предварительного расследования материалы не содержат конкретных сведений, указывающих на причастность обвиняемого к преступлению, связанному с хищением денежных средств. Также указывали, что следователем не представлено объективных доказательств, подтверждающих намерения обвиняемого скрыться от предварительного следствия и суда либо иным путём воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Потерпевшие участвовать в судебном заседании не пожелали, но поддержали ходатайство следователя о продлении обвиняемому срока содержания под стражей.

Рассмотрев ходатайство, суд пришёл к выводу, что необходимость в избранной мере пресечения не отпала, а также не изменились основания для её избрания.

Изучив материалы уголовного дела, суд пришёл к мнению, что он, оставаясь на свободе, может оказать воздействие на потерпевших, проживающих в построенном с нарушениями доме, путём предложений об оказании услуг по ремонту жилых помещений с целью скрыть возможные допущенные при строительстве этого дома нарушения. При этом органами предварительного расследования установлены такие факты, происходившие до заключения обвиняемого под стражу.

Судом также установлено, что в течение последних нескольких лет обвиняемый неоднократно выезжал за пределы Кузбасса, в том числе в Крым. А согласно ранее данным Николаем Мораш показаниям, он имел намерение переехать в Крым на постоянное место жительства. Это даёт основание полагать, что обвиняемый, оставаясь на свободе, может скрыться от органов следствия и суда.

В результате суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 апреля 2023 года.

На сегодняшний день постановление в законную силу не вступило, и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Напомним, что в соответствии с частью 1 статьи 49 Конституции Российской Федерации каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Фото из открытых источников