Суд решил взыскать 100 тыс рублей в пользу ребёнка, которого более пяти месяцев истязал 32-летний рецидивист

В Мариинский городской суд Кемеровской области с требованием взыскания компенсации морального вреда в пользу ребёнка, который более пяти месяцев подвергался истязаниям со стороны 32-летнего отчима, обратился прокурор г.Мариинска. Рассмотрев иск, суд в полном объёме удовлетворил требования прокурора, постановив взыскать 100 тысяч рублей с истязателя, ранее осуждённого за это преступление к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В начале осени 2022 года вступил в законную силу приговор в отношении 32-летнего рецидивиста, который на протяжении нескольких месяцев истязал несовершеннолетнего сына своей сожительницы. Приговором установлено, что с ноября 2020 года по апрель 2021 года осуждённый не менее семи раз причинял пасынку физические и психические страдания путём систематических побоев, нецензурно выражаясь при этом и оскорбляя потерпевшего. Наказания и оскорбления следовали за непослушание, мелкие кражи, конфликты с другими детьми, а также за позднее возвращение домой из школы. За провинности отчим наносил ребёнку многократные удары по рукам и голове палкой от детской кроватки и кулаком, а также заставлял стоять в углу комнаты по 6 – 8 часов.

За совершённое преступление в настоящее время истязатель отбывает трёхлетний срок лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Вскоре после вступления приговора в законную силу в суд в защиту интересов несовершеннолетнего потерпевшего обратился прокурор г.Мариинска. В частности, в исковом заявлении прокурор указал, что несовершеннолетний стал жертвой противоправных деяний и испытал отрицательные эмоции, что препятствует его нормальному физическому и нравственному развитию. Принимая во внимание, что преступлением были нарушены права несовершеннолетнего на личную неприкосновенность и уважение чести и достоинства, а также с учётом нравственных страданий ребёнка и конкретных обстоятельств случившегося, прокурор просил суд взыскать с осуждённого в счёт возмещения вреда денежную сумму 100 тысяч рублей.

Осуждённый в судебном заседании возражал против удовлетворения иска, настаивая на том, что в результате его действий несовершеннолетнему не были причинены какие-то моральные страдания или вред.

Однако суд, рассмотрев гражданское дело, пришёл к выводу о том, что в результате неправомерных действий осуждённого несовершеннолетнему были причинены нравственные страдания. Согласился суд и с заявленным прокурором размером компенсации морального вреда, который в достаточной мере соответствует обстоятельствам дела, а также характеру причинённых несовершеннолетнему страданий и степени вины осуждённого.

В результате суд решил взыскать с осуждённого (ответчика по делу) в пользу несовершеннолетнего в счёт возмещения морального вреда денежную сумму в размере 100 тысяч рублей.

Решение суда не было обжаловано и 15 ноября 2022 года вступило в законную силу.

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