Суд в Кузбассе обязал муниципалитет за год провести работы по сохранению разрушающегося деревянного дома конца XIX века

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, в конце сентября 2022 года в суд с иском к структурному подразделению администрации Мариинского муниципального округа обратился Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса о проведении в течение года со дня вступления решения суда в законную силу мероприятий по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Деревянный жилой дом конца XIX века с глухой пропильной резьбой карнизов, наличников и воротами с оригинальным декором «солнышко».

Из материалов дела следует, что в конце XIX века на центральной улице Мариинска – Большой Московской (ныне – улица Ленина) – был построен одноэтажный деревянный дом. Владельцем дома была вдова поручика Борисова Надежда Викторовна, которая в июне 1937 года продала дом Северной Промконторе треста «Запсибзолото». Через 14 лет приказом заместителя Министра внутренних дел СССР здание было безвозмездно передано на баланс Управления Сиблагом МВД и в дальнейшем использовалось в качестве жилья для сотрудников Сиблага. Последние годы в доме размещались две жилые квартиры. В 2010 году дом признан непригодным для проживания, и в 2017 году был расселён. В настоящее время собственником квартир дома является Мариинский муниципальный округ Кемеровской области.

Ещё в 2019 году было утверждено охранное обязательство собственника спорного объекта культурного наследия. Тогда же был утверждён план ремонтно-реставрационных работ дома, согласно которому муниципалитет до 30 июня 2022 года должен был провести мероприятия по защите объекта культурного наследия. Однако в результате проведённого Комитетом по охране объектов культурного наследия Кузбасса выездного обследования было выявлено, что дом находится в плачевном состоянии: разрушена печная труба, отсутствует конёк, полностью утрачена дощатая пристройка квартиры № 2. Трещины, сколы, образование щелей в стыках обшивки основного объёма: всего было выявлено более десятка серьёзных повреждений. Более того, на главном фасаде здания размещён баннер с графическим изображением фасада дома, что только способствует замоканию деревянных конструкций и неконтролируемым процессам разрушения несущей стены дома.

В связи с бездействием муниципалитета Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса и обратился в суд с просьбой обязать ответчика в течение года после вступления решения суда в законную силу провести мероприятия по сохранению дома.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального округа иск не признал. В суде пояснили, что заявка о выдаче задания на проведение требуемых работ уже направлена, но на остальные работы в бюджете расходы не запланированы. Проведение мероприятий требует времени и значительных финансовых затрат.

Несмотря на непризнание иска, суд, оценив представленные доказательства, пришёл к выводу об удовлетворении требований истца.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального округа обязан в срок до 9 мая 2023 года представить на согласование проектную документацию на проведение работ по сохранению спорного объекта культурного наследия, и в течение года со дня вступления решения суда в законную силу – организовать эти работы посредством заключения договора (контракта) на их проведение.

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