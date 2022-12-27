Суд в Кузбассе ограничил свободу очередному «псевдослесарю», который устроился на работу по поддельным документам

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, поддельные документы, подтверждающие получение профессии слесаря по ремонту подвижного состава четвёртого разряда, 38-летний мариинец приобрёл за 12 тысяч рублей у неустановленного следствием лица, с которым связался через сайт в сети «Интернет». Устроившись по поддельным документам на работу в одно из локомотивных депо, через некоторое время был выявлен оперативниками, в результате получив судимость с назначением наказания в виде ограничения свободы сроком на 4 месяца.

Из материалов уголовного дела следует, что 38-летний житель Мариинска уже около 4 лет работал на железной дороге, но заработная плата его не устраивала, поэтому параллельно он искал новую работу. От кого-то из своих знакомых узнал, что в сервисное локомотивное депо на постоянную работу требуется слесарь по ремонту подвижного состава. Поскольку на этом месте заработная плата была на порядок выше, он решил подробнее узнать о трудоустройстве. В результате выяснил, что обязательным условием для трудоустройства на эту должность является наличие специального образования с определённой квалификацией, которые у подсудимого отсутствовали.

Решив, что реальное обучение будет долгим, подсудимый в конце июня 2022 года в сети «Интернет» нашёл сайт с предложением приобрести необходимые документы. Данное предложение его заинтересовало, и он в ходе переписки с неизвестным лицом договорился о приобретении необходимых документов, выполненных от имени «Первого центра повышения квалификации и профессиональной подготовки», за 12 тысяч рублей.

Передав деньги и свои персональные данные, через несколько дней из своего почтового ящика забрал конверт с документами.

Представив в отдел кадров поддельные документы, и пройдя необходимые кадровые процедуры, в начале сентября он приступил к исполнению обязанностей слесаря по ремонту подвижного состава 3 разряда сервисного локомотивного депо. Но уже в середине сентября при проведении проверки сотрудникам линейного отдела МВД России на станции Ачинск стало известно о поддельности документов. Отпираться подсудимый не стал, написав явку с повинной, в которой сообщил о совершённом им преступлении.

Позже признаки подделки документов были подтверждены заключением эксперта.

В судебном заседании подсудимый вину в содеянном признал полностью, настаивая на постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Сторона обвинения также не возражала против такого порядка рассмотрения уголовного дела.

При назначении наказания суд учёл отсутствие отягчающих и наличие таких смягчающих обстоятельств, как полное признание вины, явку с повинной, раскаяние в содеянном, а также ряд других обстоятельств.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области назначил подсудимому наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 месяца.

В течение срока наказания ему запрещено менять место жительства и выезжать за пределы территории Мариинского муниципального округа без согласия контролирующего органа.

Фото: Мариинской городской суд