Суд в Кузбассе освободил 30-летнего отца от уплаты алиментов и от задолженности по ним в размере более 130 тысяч рублей

После расторжения брака более пяти лет назад дочь осталась проживать с матерью, но дальнейшая жизнь с матерью у ребёнка не сложилась. В результате решением одного из районных судов Кузбасса место жительства ребёнка было определено у отца. Но судебный приказ о взыскании с него алиментов в пользу бывшей супруги на содержание дочери не отменён, а по стечению обстоятельств образовалась ещё и задолженность по алиментам в размере более 130 тысяч рублей. В связи с этим истец и обратился в Мариинский городской суд Кемеровской области с иском об освобождении от уплаты алиментов и задолженности.

Из материалов гражданского дела следует, что более пяти лет назад был расторгнут брак между супругами. После расторжения брака их совместная дочь осталась жить с матерью в другом городе, а отец по решению мирового судьи более пяти лет выплачивал алименты на содержание ребёнка.

Через некоторое время он от дочери узнал, что ей не уделяется должного внимания, и к тому же к ней нехорошо относятся мама со своим сожителем. Тогда в результате судебного разбирательства, прошедшего в городе, где проживает бывшая супруга, суд определил место жительства ребёнка с отцом.

Однако в связи с тем, что судебный приказ мирового судьи о взыскании алиментов не был отменён, с отца ребёнка продолжалось взыскание алиментов в пользу бывшей супруги. Более того, в начале 2022 года истец уволился с прежнего места работы и с этого времени не предоставлял в Федеральную службу судебных приставов сведений о своих доходах. Поэтому расчёт размера взыскиваемых алиментов был произведён в соответствии с нормами Семейного кодекса Российской Федерации исходя из средней заработной платы по стране, в результате чего образовалась задолженность в размере более 130 тысяч рублей.

Истец просил суд освободить его от уплаты алиментов и образовавшейся задолженности.

Бывшая супруга телефонограммой сообщила, что в судебное заседание явиться не может, но с исковыми требованиями согласна в полном объёме.

Отдел опеки и попечительства Управления образования Мариинского муниципального округа также не возражали против удовлетворения требований отца ребёнка.

Суд, рассмотрев дело, заслушав истца и исследовав письменные материалы, посчитал исковые требования обоснованными.

«Поскольку несовершеннолетняя проживает со своим отцом, находится на его полном материальном содержании и обеспечении, взыскание с истца алиментов на содержание дочери противоречит конституционному принципу защиты прав детей», – говорится в решении суда.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области освободил отца ребёнка от уплаты алиментов на содержание дочери, отозвав в материалы дела судебный приказ мирового судьи, а также освободил истца от образовавшейся задолженности по алиментам в размере более 130 тысяч рублей.

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