Суд в Кузбассе освободил от ответственности мариинского предпринимателя, продавшего ядовитую «незамерзайку»

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, в России с 2007 года запрещено производство и продажа стеклоомывающих жидкостей, содержащих в своём составе метиловый спирт (метанол). Несмотря на это, мариинский предприниматель осуществлял продажу такой жидкости марки «SNOWSTORM» через свой магазин. Но суд в результате рассмотрения дела об административном правонарушении установил, что предприниматель не мог знать о содержании в ней ядовитого метилового спирта (метанола)…

В Мариинский городской суд Кемеровской области от участкового уполномоченного полиции поступил протокол по делу об административном правонарушении, составленный в отношении местного предпринимателя. Из протокола следует, что в автомагазине предприниматель осуществил продажу стеклоомывающей жидкости марки «SNOWSTORM» ёмкостью 4 литра по цене 140 рублей.

Позже исследование показало, что проданная жидкость содержит в своём составе метиловый спирт (метанол), являющийся ядовитым веществом, запрещённым к свободной реализации на территории Российской Федерации.

За совершённое правонарушение предпринимателю грозил штраф в размере от трёх до четырёх тысяч рублей.

Однако в суде предприниматель возражал против привлечения его к ответственности. Пояснил, что приобретал «незамерзайку» у официального поставщика, который предоставил сертификат соответствия. Он не знал и не мог знать, что продаваемая им жидкость содержит в своём составе метанол.

И действительно, в суде было установлено, что предприниматель в ноябре 2022 года у поставщика ООО «СГМ» закупил 100 четырёхлитровых бутылок стеклоомывающей жидкости «SNOWSTORM» производства ООО «ЧелябХимСинтез». Поставщиком был представлен сертификат соответствия сроком действия с 12 ноября 2020 года по 11 ноября 2023 года, согласно которому приобретённая продукция соответствует требованиям нормативных документов.

Таким образом, владелец автомагазина предпринял все необходимые меры для того, чтобы убедиться в соответствии товара действующим санэпидстандартам.

«Имеющиеся в материалах дела доказательства недостаточны для установления вины Журавлева Н.И. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.14.2 КоАП РФ», – говорится в постановлении суда.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области прекратил производство по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием в действиях предпринимателя состава административного правонарушения.

В соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора, метиловый спирт (метанол) - сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. Может вызвать отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповреждённую кожу, заглатывании; раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз.

Фото из открытых источников