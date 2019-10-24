Суд в Кузбассе отказал бывшему главе Мариинского городского поселения в восстановлении в должности

Поводом для обращения бывшего главы Мариинского городского поселения в суд явилось его несогласие с решением Совета народных депутатов муниципального образования от 21 мая 2019 года «Об удалении главы Мариинского городского поселения Боброва В.Д. в отставку и досрочном прекращении его полномочий» в связи с неисполнением обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции».

В ходе рассмотрения гражданского дела Мариинским городским судом Кемеровской области было установлено, что 17 мая 2019 года в Совет народных депутатов муниципального образования поступило обращение губернатора Кузбасса Цивилёва С.Е., из которого усматривалось, что в отношении главы Мариинского городского поселения Боброва В.Д. проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных им за 2017 – 2018 годы. Проведённой проверкой установлен факт представления неполных и недостоверных вышеуказанных сведений. В соответствии с действующим законодательством было предложено рассмотреть вопрос об удалении в отставку главы Мариинского городского поселения Боброва В.Д. и о досрочном прекращении его полномочий. 21 мая 2019 года состоялась сессия Совета народных депутатов Мариинского городского поселения третьего созыва, на которой был рассмотрен вопрос повестки дня об удалении главы Мариинского городского поселения в отставку и досрочном прекращении его полномочий. Соответствующее решение было принято единогласно, за него проголосовало не мене двух третей от установленной численности депутатов.

Не согласившись с решением Совета народных депутатов Мариинского городского поселения, Бобров В.Д. 31 мая 2019 года обратился в суд с требованием признать незаконным вышеуказанное решение, восстановить его в должности главы муниципального образования, а также взыскать денежное вознаграждение за время вынужденной отставки и компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

Оспаривая результаты проведённой проверки, истец и его представитель указывали, что все выявленные нарушения носили технический характер, выявленные ошибки допущены истцом не умышленно, а по невнимательности, и были исправлены им в уточняющих справках, которые поданы в предусмотренные законом сроки. Также полагали, что выявленные нарушения не могли служить основанием для прекращения полномочий ввиду их незначительности. Кроме того, считали, что оспариваемое решение Совета народных депутатов Мариинского городского поселения не может быть признано законным в связи с тем, что нарушена процедура его принятия.

Суд, рассмотрев гражданское дело, заслушав стороны, свидетелей, прокурора, исследовав письменные материалы дела, 22 июля 2019 года принял решение об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований .