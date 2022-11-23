Суд в Кузбассе восстановил 84-летней жительнице Мариинска право на квартиру, оформленную обманом в дар её сыну

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, в квартиру 84-летней жительницы Мариинска через некоторое время после смерти её сына пришла сноха, потребовав эту квартиру освободить, так как квартира больше ей не принадлежит. Позже выяснилось, что действительно квартира оказалась оформленной в собственность сына, который, в свою очередь, завещал всё своё имущество супруге – снохе 84-летней женщины. Так как у пенсионерки никогда не было желания оформлять квартиру в дар своему сыну, она поняла, что договор дарения был заключён путём обмана. И с помощью адвоката женщина обратилась в суд с требованием признания договора дарения недействительным.

Как следует из материалов гражданского дела, у 84-летней жительницы Мариинска в начале 2022 года умер её 64-летний сын. Через некоторое время после его смерти к пенсионерке домой пришла сноха, потребовав освободить квартиру, так как это жильё по завещанию мужа теперь принадлежит ей. Женщина не поверила снохе, и рассказала всё своей дочери, которая приехала на похороны брата. Дочь сделала запрос в Росреестр, из ответа на который стало известно, что действительно собственником квартиры при жизни являлся сын пенсионерки на основании договора дарения, заключённого в декабре прошлого года. Пенсионерка никогда не изъявляла желание дарить квартиру, которая была её единственным жильём, своему сыну. Предположила, что договор дарения квартиры был подписан ею под влиянием обмана, когда сын попросил прописать его в этой квартире. С этой целью сын привозил пенсионерку в МФЦ, где она подписывала какие-то документы. Со слов сына она поняла, что подписывает согласие на его регистрацию в своей квартире. Она полностью доверяла сыну и не могла подумать, что он может её обмануть, поэтому не читала документы. Более того, не могла бы их прочитать в связи с плохим зрением.

Воспользовавшись в связи с возникшей ситуацией помощью профессионального юриста, пенсионерка обратилась в суд, доверив представлять свои интересы адвокату.

В судебном заседании ответчик (сноха 84-летней женщины) иск не признала. Поясняла, что родственники всё выдумывают, и квартиру своему сыну пенсионерка подарила по доброй воле, понимая значение своих действий.

Однако, оценив установленные по делу обстоятельства и исследованные доказательства, суд пришёл к выводу о том, что пенсионерка в силу своего возраста и состояния здоровья на момент подписания договора дарения квартиры не могла понимать значение своих действий и руководить ими, а также не понимала сути подписываемых документов. При этом она не имела желания и намерения подарить свою единственную квартиру сыну.

В результате суд признал договор дарения квартиры недействительным и применил последствия недействительности сделки путём возвращения сторон в первоначальное положение. Право собственности пенсионерки на квартиру было восстановлено.

Фото из открытых источников