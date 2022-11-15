Судебные приставы-исполнители Кузбасса ошибочно наложили арест на автомобиль жителя Мариинска

Не убедившись в том, что автомобиль должника уже около двух месяцев принадлежит другому владельцу, судебные приставы-исполнители четырежды ошибочно наложили арест на автомобиль, запретив в отношении него регистрационные действия. В связи с этим было нарушено право нового владельца автомобиля по распоряжению данным имуществом и сделало невозможным регистрацию транспортного средства. Об этом «Новостям Кузбасса» сообщил официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев.

В июле 2022 года в Мариинский городской суд Кемеровской области обратился житель Мариинска с исковым заявлением об освобождении от ареста автомобиля «ВАЗ 2106» (2005 года выпуска), собственником которого он является уже более года.

Как установил суд в ходе рассмотрения исковых требований, ещё в мае 2021 года мариинец приобрёл автомобиль «ВАЗ 2106». При продаже продавец гарантировал, что никаких обременений в отношении автомобиля не имеется. Более того, перед приобретением автомобиля покупатель удостоверился в отсутствии ограничений и запретов, в том числе путём обращения в местный отдел ГИБДД. Однако спустя несколько месяцев, решив поставить автомобиль на учёт, автовладелец узнал, что на автомобиль наложен запрет регистрационных действий.

И действительно, судебные приставы-исполнители накладывали арест на автомобиль уже после его продажи новому собственнику, не убедившись, что транспортное средство бывшему хозяину не принадлежит.

«Наложение ареста на принадлежащий истцу автомобиль нарушает права последнего по распоряжению данным имуществом и делает невозможным регистрацию транспортного средства», – говорится в решении суда.

В итоге Мариинский городской суд Кемеровской области удовлетворил требования автовладельца, освободив автомобиль «ВАЗ 2106» от ареста, наложенного судебными приставами-исполнителями в рамках исполнительных производств, возбуждённых в отношении бывшего собственника автомобиля.

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