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Судебный прецедент: УФАС отстояло свой приказ о возбуждении дела

18 апреля Арбитражный суд Кемеровской области впервые в российской практике вынес решение по требованиям признать недействительным приказ о возбуждении антимонопольного дела. Речь идет о заявлении ПАО «МРСК Сибири», которое обжаловало приказ Кемеровского УФАС России, посчитав его нарушающим законодательство и ущемляющим экономические права общества.

Позиция управления состояла в том, что приказ антимонопольного органа не налагал на компанию дополнительных незаконных обязанностей.

Суд согласился с позицией Кемеровского УФАС России и отказал в удовлетворении требований МРСК Сибири (судебное дело № А27-1311/2019).

В настоящее время дело в отношении этой сетевой компании, связанное с нарушением порядка расчета безучетного потребления электроэнергии СХА «Заря», рассматривается комиссией антимонопольного органа.

Общество
kuzbassnews.ru
23/04/2019
Общество
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Новости Кузбасса

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