Судебный прецедент: УФАС отстояло свой приказ о возбуждении дела

18 апреля Арбитражный суд Кемеровской области впервые в российской практике вынес решение по требованиям признать недействительным приказ о возбуждении антимонопольного дела. Речь идет о заявлении ПАО «МРСК Сибири», которое обжаловало приказ Кемеровского УФАС России, посчитав его нарушающим законодательство и ущемляющим экономические права общества.
Позиция управления состояла в том, что приказ антимонопольного органа не налагал на компанию дополнительных незаконных обязанностей.
Суд согласился с позицией Кемеровского УФАС России и отказал в удовлетворении требований МРСК Сибири (судебное дело № А27-1311/2019).
В настоящее время дело в отношении этой сетевой компании, связанное с нарушением порядка расчета безучетного потребления электроэнергии СХА «Заря», рассматривается комиссией антимонопольного органа.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Рекомендуется пройти тестирование, если были незащищенные сексуальные контакты, есть опыт...
|
26 и 27 апреля в Новокузнецке состоится общегородской субботник «Кузню приберите». Чтобы привлечь к...
|
Жители областного центра смогут анонимно и бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ. Для этого в...
|
Накануне около 23:00 на 262-м километре автодороги Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово –...