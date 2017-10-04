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Судебный пристав оштрафована за служебный подлог

Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по городу Тайге и Яшкинскому району, обвиняемой в служебном подлоге.

По версии следствия, в период с ноября по декабрь 2016 года обвиняемая решила искусственно улучшить показатели работы. Не проверяя наличие у должника имущества, которое могло быть изъято в счет погашения долгов, пристав составила акт о его отсутствии. Тем самым женщина сфальсифицировала материалы исполнительного производства, незаконно прекратив его.

Преступная деятельность пристава выявлена сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области. В рамках расследования уголовного дела следователями осмотрено жилище должника, установлен круг общения обвиняемой в рамках исполнительного производства, изучены ее должностные обязанности.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области, приговором суда приставу назначено наказание в виде штрафа в сумме 30 тысяч рублей.

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kuzbassnews.ru
04/10/2017
Происшествия
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