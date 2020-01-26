Супруги Азановы из села Новоподзорново Тяжинского района отпраздновали золотую свадьбу

Галина Никитична родилась 20 января 1948 года в селе Новоподзорново Тисульского района. Владимир Федорович родился 29 июля 1947 года в селе Вознесенка Тисульского района. В январе 1970 года они сыграли свадьбу.
Владимир Федорович посвятил свою жизнь службе в армии. Служил на Дальнем Востоке, в Германии, Прибалтике. Вышел в отставку в звании майора радиотехнических войск. За безупречную службу отмечен медалями «За выслугу» 1, 2, 3 степени, «За воинскую доблесть», «Ветеран вооруженных сил». Галина Никитична прошла путь от уборщика до инженера.
В 1996 году супруги вернулись в родное село Новоподзорново, где продолжили трудовую деятельность в совхозе «Победа». Владимир Федорович и Галина Никитична родили и воспитали сына и дочь, помогают воспитывать внуков и правнука.
В торжественной обстановке юбиляров семейной жизни поздравили с 50-летие совместной жизни и вручили памятные адреса от губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева и главы Тяжинского муниципального района Сергея Николаевича Кошкина.
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