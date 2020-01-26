Супруги Азановы из села Новоподзорново Тяжинского района отпраздновали золотую свадьбу

В Тюмени на улице Пирогова полностью сгорел частный дом Родственники из Казахстана только через месяц смогли найти пропавшего брата, который сгорел в...

В Кузбассе мужчина убил соседку из-за лопаты В Междуреченске в частном доме был обнаружен труп женщины с ранениями в области головы и...

Экс-начальника ГИБДД Новокузнецкого района уличили ещё в одной взятке В марте 2019 года по подозрению в получении взятки в размере 80 тысяч рублей за разрешение на...