Супруги Сычевы из поселка Итатский Тяжинского района отметили золотую свадьбу

Валентина Михайловна родилась 15 февраля 1948 года в деревне Самсоновка. Закончила Итатскую среднюю школу и поступила в Анжерское педагогическое училище. В 1967 году окончила его по специальности воспитатель детского сада. Была направлена в детсад № 3 ведомства совхоза «Итатский», где работала воспитателем, а затем заведующей.

С 1985 по 1992 годы была неосвобожденным председателем профкома в совхозе «Итатский». С 1995 года была переведена в детский сад № 1 «Гусельки» заведующей, где работала до выхода на пенсию в 2008 году. Валентина Михайловна Сычева неоднократно награждалась Почетными грамотами и Благодарственными письмами. В 1987 году была отмечена Почётной грамотой Республиканского комитета профсоюза работников Агропромышленного комплекса РСФСР за активную работу в профсоюзе. Ее имя дважды заносилось на районную Доску почета. В 2005 году удостоена звания «Почетный работник общего образования РФ». Награждена медалью Кемеровской области «За веру и добро». С 2012 по 2017 годы была председателем поселкового женсовета.

Александр Иванович Сычев родился 8 марта 1945 года. После окончания школы, выучился на тракториста, потом на водителя и всю жизнь проработал в совхозе «Итатский». Трудился на посевной и уборочной. Имеет множество Благодарственных писем за добросовестный труд.

Супруги воспитали двух дочерей. Дочь Елена Данилевич работает учителем истории в Итатской средней школе. Дочь Наталья Ананьева проживает в поселке Козулька Красноярского края, трудится в воинской части медицинским работником. У супругов Сычевых три внука и одна правнучка.

От администрации Тяжинского муниципального района с 50-летием совместной жизни юбиляров поздравила управляющий делами Надежда Ивановна Шарычева. Также супругов Сычевых поздравили специалист отдела ЗАГС Елена Николаевна Яроцкая, глава Итатского городского поселения Максим Николаевич Лукомский, председатель Совета народных депутатов Итатского городского поселения Валентина Николаевна Шатурина и от Совета ветеранов посёлка Итатский Вера Николаевна Лукомская.