Супруги Устюговы из села Кубитет Тяжинского района отметили золотую свадьбу



50 лет назад под звуки сельского духового оркестра, родилась семья Екатерины Ивановны и Александра Михайловича Устюговых. Они родились и выросли в селе Кубитет, оба учились в Кубитетской средней школе.

Александр после окончания школы и службы в армии окончил курсы ДОСААФ в городе Мариинск, получил профессию водителя. В трудовой книжке Александра Михайловича всего две записи: принят в совхоз «Кубитетский» водителем и уволен в связи с уходом на пенсию, за добросовестный труд неоднократно награждался Почетными грамотами и ценными подарками, является ударником IX пятилетки, имеет звание «Ветеран труда».

Екатерина после окончания школы поступила в Анжеро-Судженское медучилище, после окончания которого, работала лаборантом в Кубитетской участковой больнице. После ее закрытия трудилась художником-оформителем в совхозе «Кубитетский», затем перешла в администрацию, где проработала 28 лет. Зарекомендовала себя добросовестным и ответственным специалистом, решавшим различные вопросы жителей поселения. Екатерина Ивановна человек очень авторитетный не только в Кубитетском сельском поселении, но и в Тяжинском районе, награждена Почетными грамотами, медалью «За добросовестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», имеет звание «Ветеран труда».

В семье Устюговых родилось двое детей – дочь Татьяна и сын Борис. Родители дали им возможность получить высшее образование, всю любовь и нежность отдают 3 внукам, которым помогли в получении высшего образования.

Семью Устюговых тепло поздравили работники Тяжинского ЗАГСа. Супругам вручили памятный адрес от имени губернатора Кузбасса и памятный подарок от администрации Тяжинского муниципального района. Супругов тепло поздравила председатель районного Совета ветеранов Людмила Петровна Стебайлова и вручила им памятный подарок. От имени коллектива администрации Кубитетского сельского поселения глава поселения Людмила Ивановна Кандакова вручила юбилярам семейной жизни подарок. Участники художественной самодеятельности Кубитетского сельского Дома культуры во главе с Зинаидой Геннадьевной Белоусовой подарили юбилярам несколько номеров художественной самодеятельности.