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«Свеча памяти!»

В Калтанском городском округе отметили одну из самых трагических дат в истории России – начало Великой Отечественной войны. 22 июня у обелиска погибшим войнам состоялся митинг, посвященный 76 – ой годовщины начала Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими захватчиками. 76 лет назад войска фашистской Германии вероломно напали на нашу страну. Началась Великая Отечественная война.

Живых свидетелей тех событий с каждым днем становится все меньше, но в сердцах людей благодарная память воинам-героям сохранится на века. В годовщину трагических событий МКУ «Управление культуры» КГО инициировали памятную акцию – шествие «Свеча памяти». 22 июня, в День памяти и скорби, по уже сложившейся традиции прошла акция «Свеча памяти». Присоединиться к акции и зажечь свечи в память о погибших пришли все желающие. Жители и гости КГО почтили  память всех погибших минутой молчания, и в торжественной обстановке возложили цветы погибшим  воинам ВОВ. Акция проходит ежегодно в День памяти и скорби «свечи памяти» зажгут родственники погибших, представители власти, ветераны, активисты детских и молодежных общественных объединений, а также все неравнодушные к трагедии.

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
29/06/2017
Общество
Калтан
Новости Кузбасса
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