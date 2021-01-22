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Сведения о трудовой деятельности расширяются

Появился новый раздел в выписке о трудовой деятельности в личном кабинете гражданина, содержащий сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (работника) за периоды до 31 декабря 2019 года. Данные раздела формируются на основании представленных работодателями индивидуальных сведений.

В 2020 году в электронную трудовую книжку вносились сведения о трудовой деятельности только за период с 1 января 2020 года. Включение в индивидуальный лицевой счёт информации о трудовой деятельности до начала 2020 г. предоставит гражданам более высокий уровень сохранности данных для формирования их пенсионных прав.

Напомним, что с 2020 года в России начался переход к формированию информации о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника в электронном виде. Работодатели регулярно представляют ее для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.

Работники могут получить выписку по форме СТД-ПФР в Личном кабинете гражданина на официальном сайте ПФР или на портале Госуслуг.

Общество
kuzbassnews.ru
22/01/2021
Общество
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Новости Кузбасса

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