Сверху видно все

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  Cпециалисты филиала «МРСК Сибири»  - «Кузбассэнерго-РЭС» обследовали с воздуха транзитные линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 110 киловольт на юге Кузбасса. Цель облетов – выявить возможные дефекты, оценить готовность энергообъектов к несению пиковых нагрузок предстоящей зимой.

В ходе облетов руководители технических служб обследовали 3 транзитных линии электропередачи 110 кВ от Южно-Кузбасской ГРЭС, трассы которых проходят в Таштагольском и Новокузнецком районах, преимущественно по таёжному ландшафту. Обе снабжают электроэнергией социально значимые и промышленные объекты этих территорий. На одном из энергообъектов энергетики сейчас завершают масштабную реконструкцию.

По мнению специалистов, регулярный мониторинг состояния линий и просек, в том числе осмотры с воздуха - это дополнительная возможность контролировать оперативную ситуацию и максимально быстро реагировать.

В ходе облета энергетики обследовали в общей сложности около 170 км  линий электропередачи 110 кВ. Все электрооборудование на данных участках находится в оптимальном состоянии. Замечаний, влияющих на их надежную работу, не выявлено. В то же время во время облёта специалисты заметили дефект в изоляции на одной из линий 35 кВ, который сразу же после осмотра был оперативно устранен.

Общество
Новокузнецк
Таштагол
kuzbassnews.ru
20/09/2017
Общество
Новокузнецк
Таштагол
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