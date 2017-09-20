Сверху видно все

Cпециалисты филиала «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» обследовали с воздуха транзитные линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 110 киловольт на юге Кузбасса. Цель облетов – выявить возможные дефекты, оценить готовность энергообъектов к несению пиковых нагрузок предстоящей зимой.

В ходе облетов руководители технических служб обследовали 3 транзитных линии электропередачи 110 кВ от Южно-Кузбасской ГРЭС, трассы которых проходят в Таштагольском и Новокузнецком районах, преимущественно по таёжному ландшафту. Обе снабжают электроэнергией социально значимые и промышленные объекты этих территорий. На одном из энергообъектов энергетики сейчас завершают масштабную реконструкцию.

По мнению специалистов, регулярный мониторинг состояния линий и просек, в том числе осмотры с воздуха - это дополнительная возможность контролировать оперативную ситуацию и максимально быстро реагировать.

В ходе облета энергетики обследовали в общей сложности около 170 км линий электропередачи 110 кВ. Все электрооборудование на данных участках находится в оптимальном состоянии. Замечаний, влияющих на их надежную работу, не выявлено. В то же время во время облёта специалисты заметили дефект в изоляции на одной из линий 35 кВ, который сразу же после осмотра был оперативно устранен.