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Свет и снег - это прекрасно

Энергетики Кузбасского филиала Россети Сибирь присоединились к самому сибирскому, атмосферному и "Снежному" флешмобу #белоснежныйКузбасс, который в социальных сетях запустил Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Природой, уснувшей под белым саваном снега, энергетики любуются при каждом выезде на линию.

С высоты опоры Кузбасс, укрытый тёплой шалью снега, кажется просто бесподобным! Только картина искусного художника может сравниться с такими редкими живописными пейзажами.

Шагнешь в сугроб – и сердце наполняется трепетной теплотой, а когда введешь в работу линию электропередачи – не только твое сердце, но и дома самых отдаленных уголков Кузбасса, убелённые январским  великолепием, наполняются светом.     

Общество
kuzbassnews.ru
13/01/2020
Общество
Новости Кузбасса

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