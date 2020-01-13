Свет и снег - это прекрасно

Энергетики Кузбасского филиала Россети Сибирь присоединились к самому сибирскому, атмосферному и "Снежному" флешмобу #белоснежныйКузбасс, который в социальных сетях запустил Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Природой, уснувшей под белым саваном снега, энергетики любуются при каждом выезде на линию.
С высоты опоры Кузбасс, укрытый тёплой шалью снега, кажется просто бесподобным! Только картина искусного художника может сравниться с такими редкими живописными пейзажами.
Шагнешь в сугроб – и сердце наполняется трепетной теплотой, а когда введешь в работу линию электропередачи – не только твое сердце, но и дома самых отдаленных уголков Кузбасса, убелённые январским великолепием, наполняются светом.
13/01/2020
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
На протяжении трёх лет — с 2016 по 2019 год — кемеровчанка не могла получить место для ребёнка в...
|
В Новокузнецке огнеборцы устранили серьезное возгорание. Как выяснилось, сигнал о чрезвычайном...
|
В Кемеровской области начались работы по обустройству крещенских купелей. Специалисты замерили...
|
В Яшкинском районе 19-летний местный житель украл три мешка кедровых шишек. В отношении парня было...