Светлана Калугина: «В саду – яблоки, на подстанции – свет, а в сердце – симфония Моцарта»

Её утро начинается не с будильника – с классической симфонии Моцарта. На завтрак – шарлотка с ароматными яблоками из собственного сада, горячий чай и…по-домашнему уютный, теплый свет любимой настольной лампы. «Загорелась лампочка с утра, значит каждое распределительное устройство, каждый рычаг на моей подстанции работает, - говорит электромонтер по обслуживанию подстанций Кузбасского филиала Россети Сибирь Светлана Калугина.

В энергетике Светлана Владимировна не новичок. Свой почти тридцатилетний стаж в отрасли она называет «светлым» временем, а трудовую книжку – накопителем энергии, опыта и профессиональных достижений. Для коллег женщина-электромонтер, как подстанция подзарядки для электромобиля – подошел, посоветовался, обнял, улыбнулся и пошел ставить производственные рекорды.

«Когда человек «горит» любимым делом, он излучает свет – это мой рабочий девиз, который всегда поднимает настроение, - объясняет Светлана Владимировна. – Поэтому на очередную смену я всегда с улыбкой заступаю. Ответственность, конечно, колоссальная. Подстанция «Ширпотреб» снабжает электроэнергией Центральный район Новокузнецка и крупнейший металлургический комплекс. Чтобы потребитель всегда оставался со светом, любое технологическое нарушение стараюсь устранить как можно быстрее. Оперативность и слаженность действий – наше главное оружие. Энергетика не любит ленивых. По себе знаю, регулярные обходы и осмотры оборудования помогают вовремя устранить неполадки в системе. Помню, летом прошлого года от сильного ветра сработала «защита» на линии 110 киловольт, и отключился трансформатор. Гроза, проливной дождь и кромешная тьма – в этих условиях нужно было провести осмотр и найти причину неполадки. Время на ремонт оборудования удалось сократить. Свет в домах новокузнечан появился уже через час, но многие даже не заметили его отсутствия – спали».

У Светланы Калугиной большая семья – муж, двое детей и трое внуков. Забот полон дом. А еще яблоневый сад с богатым урожаем и редкими сортами деревьев. Она любит приходить сюда осенними вечерами, когда слегка пожелтевшие кроны прячут в листве последние лучи уходящего солнца и невероятно ароматные румяные яблоки.

«Про энергетиков принято говорить «они живут на работе», - рассказывает электромонтер. – Я стараюсь везде успеть. И на подстанции навести порядок, и вкусный ужин приготовить, и с внуками уроки сделать. Про себя тоже не забываю. Обязательно выбираюсь в выходные в театр, а свое утро всегда начинаю с классической музыки. Чтобы отдавать энергию людям, мы ведь тоже должны «заряжаться». Поэтому мой главный совет коллегам – всей душой любите дело, которым занимаетесь, берегите себя, свою семью и радуйтесь жизни».