Свои пенсионные накопления можно распределить между правопреемниками

Для этого нужно обратиться с заявлением о распределении средств пенсионных накоплений в любой территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по своему выбору. Такая возможность подать заявление без привязки к месту жительства у россиян появилась недавно, значительно упростив получение услуги. Необходимо уточнить, что заявления о распределении средств пенсионных накоплений подаются в клиентскую службу Управления ПФР в том случае, если пенсионные накопления гражданина формируются через Пенсионный фонд России. Если же страховщик — негосударственный пенсионный фонд (НПФ), то заявление необходимо подавать в НПФ, с которым у гражданина заключен договор об обязательном пенсионном страховании. В случае подачи заявления о распределении, право на получение средств пенсионных накоплений умершего имеют в первую очередь правопреемники, указанные в заявлении. Если при жизни человек не подавал заявление о распределении средств пенсионных накоплений, право на их получение имеют правопреемники по закону. К правопреемникам (по закону) первой очереди относятся дети, в том числе усыновленные, супруг и родители. Если такие отсутствуют, то пенсионные накопления выплачиваются правопреемникам второй очереди – братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам. Напомним, что для получения пенсионных накоплений умершего гражданина правопреемнику необходимо обратиться в течение 6 месяцев после его смерти с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений в ПФР или НПФ. Способ выплаты правопреемник выбирает самостоятельно и указывает его в заявлении. В случае пропуска установленного срока, можно обратиться в суд для восстановления срока обращения. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие родственные отношения. Если заявление направляется по почте — копии документов должны быть засвидетельствованы в установленном порядке.