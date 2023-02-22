«Связной» обжаловал в кассационном суде взыскание с него семикратной стоимости вышедшего из строя смартфона

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, нарушивший права потребителя ритейлер по решению суда обязан выплатить жителю Мариинска 212 тысяч рублей за вышедший из строя телефон «SamsungGalaxyA71», приобретённый ранее в одном из салонов ООО «Сеть Связной» почти за 30 тысяч рублей. Не соглашаясь с решениями двух судебных инстанций, представитель Западно-Сибирского филиала торговой сети подал жалобу в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции…

Ещё в марте 2021 года житель Мариинска в одном из салонов ООО «Сеть Связной» в Кемерово приобрёл телефон «Samsung Galaxy A71» почти за 30 тысяч рублей, который на следующий день вышел из строя. Возвращать деньги или заменять телефон новым компания отказалась, «отремонтировав» его. Но через полгода смартфон снова вышел из строя. После этого ритейлер дважды направлял телефон в ремонт, но так и не устранил дефект, в конечном итоге отказав покупателю в гарантийном обслуживании. Поданные в адрес компании претензии покупателя были оставлены без ответа, в связи с чем мариинец обратился в суд за защитой своих прав потребителя.

В результате рассмотрения искового заявления Мариинский городской суд Кемеровской области взыскал с Филиала «Западно-Сибирский» ООО «Сеть Связной» 212 тысяч рублей, в сумму которых вошли стоимость телефона, неустойка, компенсация морального вреда, расходы по оплате экспертизы, а также штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя.

С таким решением суда согласилась и апелляционная инстанция, где была рассмотрена жалоба представителя ответчика.

Но с принятыми по делу судебными актами не согласился представитель компании «Сеть Связной», решивший добиться их отмены в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции.

По его мнению, решение судом первой инстанции было постановлено без учёта возражений представителя компании, а в материалах дела отсутствуют доказательства того, что в товаре был обнаружен дефект производственного характера. Ссылался ответчик и на то, что суд не должен был удовлетворять требования потребителя в связи с введением Правительством Российской Федерации с 1 апреля 2022 года моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами.

Однако судебная коллегия по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции, рассмотрев жалобу, не нашла оснований для её удовлетворения.

Из материалов дела следует, что телефон неоднократно принимался ответчиком для ремонта. Но в этих же материалах имеется заключение специалиста Центра независимой экспертизы и права, согласно которому телефон ранее не разбирался и не ремонтировался. Телефон продолжает находиться в неисправном состоянии в связи со сбоем, вызванным заводским программным обеспечением.

В связи с тем, что неустойка была определена судом по 10 марта 2022 года, отсутствуют основания для освобождения ООО «Сеть Связной» от её взыскания в связи мораторием, введённым в действие с 1 апреля 2022 года.

В итоге судебные акты, вынесенные по делу судами первой и апелляционной инстанций, были оставлены без изменения, а кассационная жалоба ООО «Сеть Связной» - без удовлетворения.

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