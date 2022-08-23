Свыше 3,6 тонн фальсифицированной продукции были направлены в социально значимые учреждения Кемеровской области

Мониторинговой группой Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу путем анализа информации из ФГИС «Меркурий» установлен факт ввода в оборот свыше 900 кг неизвестной продукции, маркированной как масло сливочное «Крестьянское» с м.д.ж. 72,5%. Данная транзакция проводилась между предприятиями ООО «Ресурс Агро» и ООО «Алгоритм Капитал».

Первоначально в адрес ООО «Ресурс Агро» поступила продукция масло сливочное «Крестьянское» с м.д.ж. 72,5% в количестве 3000 кг, которая затем была направлена в адрес двух других предприятий. Часть масла в количестве 35,8 кг была направлена ООО «Алгоритм Капитал», где в результате инвентаризации количества масла увеличилось на 322,2 кг, которое затем вернулось обратно в ООО «Ресурс Агро».На самом предприятии ООО «Ресурс Агро» также было проведено три операции по инвентаризации, в результате которых общее количество масла увеличилось на 465,4 кг. По результататам проведенных манипуляций с документами первоначальное количество масла увеличилось на 982 кг, что свидетельствует о вводе в оборот фальсифицированной продукции.

В последствии ООО «Ресурс Агро» в системе ФГИС «Меркурий» были оформлены 92 исходящих электронных ветеринарных сопроводительных документа (эВСД), продукция ушла небольшими партиями в адрес социально значимых учреждений (школы, детские сады, учреждения здравоохранения) не только Кемеровской области – Кузбасса, но и Новосибирской, Томской области, Красноярского края и была сразу использована. Предприятием ООО «Алгоритм Капитал» было оформлено шесть исходящих эВСД в адрес социально значимых учреждений тех же областей.

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу объявлено предостережение данным предприятиям, материалы переданы в МВД России по городу Кемерово.