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Свыше 5 тысяч кузбасских работодателей смогут помочь своим сотрудникам оформить пенсию

Отделение Пенсионного фонда по Кемеровской области заключило 5014 соглашений об электронном информационном взаимодействии с работодателями региона по предоставлению документов, необходимых для назначения пенсии сотрудникам этих организаций, выходящим на пенсию в ближайший год.

Электронное взаимодействие страхователей с Пенсионным фондом – это просто, удобно и современно. Для работодателя такой способ оформления пенсии сотруднику выгоден, так как работник решает все вопросы, не покидая рабочего места.

Заключая соглашение об электронном информационном взаимодействии, кадровые службы получают возможность направлять в органы ПФР заявление и документы, необходимые для назначения пенсии, в электронном виде, по защищенным каналам связи, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью на основании письменного согласия работника на передачу и обработку его персональных данных. В свою очередь, работники ПФР проводят правовую оценку документов и при необходимости оказывают содействие будущему пенсионеру в направлении запросов в архивные организации для подтверждения стажа работы или иной деятельности, среднемесячного заработка и т.д. За месяц до даты выхода на пенсию по тем же электронным каналам с письменного разрешения сотрудника в территориальное Управление ПФР направляется заявление на назначение страховой пенсии и заявление о способе ее доставки.

Напомним, что заблаговременная работа по подготовке документов, необходимых для назначения пенсии, начинается, как правило, за 12 месяцев до наступления права на пенсию и завершается не менее чем за месяц.

Взаимодействие работодателей с Пенсионным фондом имеет высокую социальную значимость в части обеспечения полноты и достоверности сведений о пенсионных правах граждан, позволяет своевременно и, так сказать, без отрыва от производства назначить им пенсию.

Всю необходимую информацию о заключении Соглашения об электронном информационном взаимодействии и порядке подачи документов, необходимых для назначения пенсии сотрудникам, выходящим на пенсию в ближайший год, можно получить в территориальных органах ПФР по месту регистрации организации.

Общество
kuzbassnews.ru
13/07/2017
Общество
Новости Кузбасса

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