Свыше полутора тысяч кузбасских женщин получили пособие по беременности и родам с начала года

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Кемеровской области – Кузбассу за январь и февраль 2023 года назначило и выплатило пособия по беременности и родам для 1 616 кузбасских мам в декрете. В общей сложности с начала года им было перечислено 204,2 млн руб.

Размер пособия зависит от заработка женщины, сложности родов и некоторых других факторов. Минимальная сумма пособия для работающих мам в Кемеровской области составляет 97 185,20 руб. Максимальная выплата составляет 530 976,06 руб. Соответствующая сумма предоставляется при условии длительного отпуска по беременности (до 194 дней) и сложных родов. Например, при появлении сразу двух или более детей. Сумма выплачивается разово за весь период отпуска.

Страховое пособие также предоставляется в случае усыновления ребенка. Максимальная продолжительность такого отпуска – 70 дней после дня рождения усыновленного ребенка или 110 дней после рождения двух усыновленных детей. Выплата рассчитывается с момента усыновления ребенка.

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