Таможенники изъяли из магазинов Кемерова и Томска около 80 кг нелегальных продуктов питания

С начала 2021 года сотрудники Кемеровской таможни выявили на внутреннем рынке Кемерова и Томска около 80 кг продуктов питания, незаконно ввезенных на территорию России.
Мероприятия проводились совместно с представителями Роспотребнадзора по Кемеровской области и Россельхознадзора по Кемеровской и Томской областям.
Изъятое из оборота продовольствие попало на российские прилавки нелегально, при этом значительная часть продукции являлась «санкционной», а в ряде случаев страну происхождения товаров установить было невозможно.
Так, в одном из магазинов Кузбасса было выявлено 23 кг грецкого ореха неизвестного происхождения. Товар был изъят и впоследствии уничтожен по решению суда.
«Это не первая партия продуктов питания, которые изъяты в регионе с начала года, - рассказал начальник отдела проверки деятельности лиц № 1 Кемеровской таможни Андрей Малкиров. – Ранее в одном из магазинов Кемерова было выявлено 10 кг «санкционного» сыра из Германии. Важно помнить, что «санкционные» товары ввозятся в Россию нелегально, не сопровождаются документацией, гарантирующей безопасность и качество продуктов».
Также в 2021 году в торговой точке Томска таможенниками было обнаружено 28 кг «санкционных» груш из Польши, которые были изъяты и уничтожены.
Помимо прочего в 2021 году изымались экзотические фрукты (гуанабана, рамбутан, салак, питайя, помело) и орехи (кешью, миндаль, арахис, тыквенные семечки, фисташки, фундук), информация о происхождении которых у продавцов отсутствовала.
О случаях продажи «санкционной» продукции можно сообщить по адресу электронной почты svc-kem-odo@stu.customs.gov.ru или по «Телефону доверия» Кемеровской таможни - 8 (3842) 36-27-36.
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