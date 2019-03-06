Таможенники передали в Новокузнецкий краеведческий музей уникальный экспонат

Коллекция Новокузнецкого краеведческого музея пополнилась новым экспонатом – реконструированной таможенной печатью XVII века. Таможенную печать коллективу музея вручил исполняющий обязанности начальника Кемеровской таможни Андрей Зимин.

- На протяжении почти восьми лет коллектив Кемеровской таможни изучал историю таможенного дела на Кузнецкой земле – территории современной Кемеровской области. Благодаря нашим ученым-краеведам, кандидатам исторических наук Андрею Полухину и Виктору Добжанскому нам удалось обнаружить в исторических документах наиболее раннее упоминание о существовании Кузнецкой таможни – 1623 год и изготовить таможенную печать того времени, - рассказал присутствующим Андрей Зимин.

Исследовательская работа была начата с письма Новокузнецкого краеведческого музея в 2011 году, в котором сообщалось о существовании Кузнецкой таможни на территории современного Новокузнецка несколько столетий назад. Новый экспонат, изготовленный на средства, добровольно собранные должностными лицами Кемеровской таможни, стал своего рода знаком признательности коллективу музея.

Таможенная печать изготовлена из серебра 875 пробы (84 золотника), вес экспоната - 11,8 граммов.

Фото: пресс-служба Кемеровской таможни .