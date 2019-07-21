Таштагольцы обсуждают проект набережной реки Кондома

На сегодняшний день ведутся предпроектные работы на береговой линии реки Кондомы в городской черте – гидрогеологические и геодезические изыскания, топографические обследования. Составлен предварительный эскизный план размещения объектов, подбираются проектные решения для сооружения подпорной стенки набережной, по скрытому размещению инженерных коммуникаций.

Жители города и района могут внести свои идеи по функциональному наполнению набережной. На данный момент поступили предложения включить в концепцию большую детскую разновозрастную площадку, фонтан, тренажерный комплекс, детское кафе, колесо обозрения и большую площадь для проведения общественных мероприятий.

Сбор предложений продолжается, их можно оставить на официальном сайте администрации района, по телефону городской администрации (8(384-73)33-343), а также в аккаунтах районных СМИ.

Фото: пресс-служба АКО