Таштагольцы обсуждают проект набережной реки Кондома

На сегодняшний день ведутся предпроектные работы на береговой линии реки Кондомы в городской черте – гидрогеологические и геодезические изыскания, топографические обследования. Составлен предварительный эскизный план размещения объектов, подбираются проектные решения для сооружения подпорной стенки набережной, по скрытому размещению инженерных коммуникаций.
Жители города и района могут внести свои идеи по функциональному наполнению набережной. На данный момент поступили предложения включить в концепцию большую детскую разновозрастную площадку, фонтан, тренажерный комплекс, детское кафе, колесо обозрения и большую площадь для проведения общественных мероприятий.
Сбор предложений продолжается, их можно оставить на официальном сайте администрации района, по телефону городской администрации (8(384-73)33-343), а также в аккаунтах районных СМИ.
Фото: пресс-служба АКО
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