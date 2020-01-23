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Таштагольцы заняли призовые места на этапе Кубка страны по сноуборду

С 21 по 24 января в Миассе (Челябинская область) проходил VII этап Кубка России по сноуборду в параллельных дисциплинах.

В дисциплине параллельный слалом мастер спорта Константин Котов занял (тренер Владимир Кирьянов) II место, III место разделили мастер спорта международного класса Владислав Шкурихин (тренер Владимир  Кирьянов) и мастер спорта Виктория Черникова (тренер Дмитрий Чернаков).

 

 

 

Фото: Russnowboard.com

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kuzbassnews.ru
23/01/2020
Спорт
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Таштагол
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