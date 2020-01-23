Таштагольцы заняли призовые места на этапе Кубка страны по сноуборду

Loading...
С 21 по 24 января в Миассе (Челябинская область) проходил VII этап Кубка России по сноуборду в параллельных дисциплинах.
В дисциплине параллельный слалом мастер спорта Константин Котов занял (тренер Владимир Кирьянов) II место, III место разделили мастер спорта международного класса Владислав Шкурихин (тренер Владимир Кирьянов) и мастер спорта Виктория Черникова (тренер Дмитрий Чернаков).
Фото: Russnowboard.com
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Рано утром в среду, 22 января, сотрудники МЧС выезжали на пожар на проспекте Дзержинского в...
|
Метели вновь возвращаются в Кемеровскую область. Как сообщили в отделе пропаганды БДД областной...
|
В 2020 году власти Кузбасса намерены уделить особое внимание школам. Глава региона поручил создать...
|
Возле Кемеровской «Лапландии» разобьют парковую зону. Об этом на своей странице Вконтакте сообщил...