Таштаголец 24 года скрывался от правосудия после попытки убийства

72-летний житель Таштагольского района, обвиняемый в покушении на убийство двух лиц, предстанет перед судом.

По версии следствия, в ноябре 1995 года обвиняемый пришел к бывшей сожительнице и предложил ей снова жить вместе. Ранее он неоднократно избивал ее, поэтому женщина категорично отказалась от предложения. Разозлившись, молодчик ударил ножом сначала женщину, а затем ее 6-летнюю дочь, после чего ранил себя.

Соседи, услышав шум и крики о помощи, вызвали сотрудников милиции. Потерпевшие были госпитализированы, женщину и девочку спасли.

Подозреваемый не стал ждать полного выздоровления, а при первой возможности сбежал из больницы и уехал из области. Тогда по горячим следам установить его местонахождение не удалось. В июле текущего года подозреваемый был задержан на территории Иркутской области, где он более 20 лет жил в тайге, занимался охотничьим промыслом. Документов, удостоверяющих личность, все эти годы он не имел. Мужчина оказался в числе пострадавших от паводка и был госпитализирован, где при оформлении документов было установлено, что он значится в федеральном розыске. Следователем территориального следственного отдела совместно с сотрудниками отдела МВД России по Таштагольскому району мужчина был задержан и доставлен в город Таштагол. По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователю мужчина признался, что все эти годы он считал, что убил женщину и девочку. В рамках расследования уголовного дела обвиняемому проведена психолого-психиатрическая экспертиза, он признан вменяемым.

Несмотря на то, что мужчина вину свою признал полностью и со следствием сотрудничал, расследование уголовного дела представляло определенную сложность. Следствию пришлось по крупицам восстанавливать материалы уголовного дела, которые в большей части были утрачены в предыдущие годы. По архивным медицинским документам были проведены судебно-медицинские экспертизы, определившие тяжесть вреда, причиненного здоровью потерпевших. Следственные действия проводились на территориях других регионов, следователем осуществлялся выезд в Иркутскую область.

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