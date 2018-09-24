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Таштаголец срубил деревья, чтобы построить баню

29-летний житель Таштагольского района, обвиняется в незаконной рубке деревьев в крупном размере.

В мае-июне 2018 года мужчина решил построить баню. И для этих целей срубил 16 деревьев в лесничестве. Никаких разрешительных документов на рубку у него не было.

Инспектор лесничества обнаружил факт вырубки и установил личность нарушителя.

Когда страж порядка пришел к нему, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего и в дальнейшем - привлечь мужчину к  административной ответственности, пьяный «лесоруб» начал угрожать ему.

О данных фактах инспектор доложил своему руководству  и  обратился в полицию. В рамках расследования уголовного дела был установлен ущерб в сумме  около 148 тысяч рублей. Возместить ущерб обвиняемый отказался по причине отсутствия работы и наличия на иждивении троих малолетних детей. 

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kuzbassnews.ru
24/09/2018
Происшествия
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