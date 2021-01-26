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Таштагольские подростки избили сверстников

Жестокое избиение попало на видео. Судя по комментариям, снимали сами подростки.

Как сообщает Открытый город, ребята из поселка Шерегеш приехали на тренировки в бассейн Таштагола. Каким-то образом местные подростки отвели их в сторону и избили.

В настоящий момент сотрудники Следственного комитета РФ  по Кемеровской области – Кузбассу проводят проверку по данному факту.

Следствию предстоит проверить все доводы, изложенные в информации. Если такой факт имел место, то проанализировать причины и условия, способствовавшие такому поведению подростков.

Происшествия
Таштагол
kuzbassnews.ru
26/01/2021
Происшествия
Таштагол
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