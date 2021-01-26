Таштагольские подростки избили сверстников

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Жестокое избиение попало на видео. Судя по комментариям, снимали сами подростки.
Как сообщает
В настоящий момент сотрудники Следственного комитета РФ по Кемеровской области – Кузбассу проводят проверку по данному факту.
Следствию предстоит проверить все доводы, изложенные в информации. Если такой факт имел место, то проанализировать причины и условия, способствовавшие такому поведению подростков.
26/01/2021
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