Таштагольские подростки избили сверстников

Жестокое избиение попало на видео. Судя по комментариям, снимали сами подростки.

Как сообщает Открытый город , ребята из поселка Шерегеш приехали на тренировки в бассейн Таштагола. Каким-то образом местные подростки отвели их в сторону и избили.

В настоящий момент сотрудники Следственного комитета РФ по Кемеровской области – Кузбассу проводят проверку по данному факту.

Следствию предстоит проверить все доводы, изложенные в информации. Если такой факт имел место, то проанализировать причины и условия, способствовавшие такому поведению подростков.