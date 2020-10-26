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Таштагольские росгвардейцы разыскали пропавшего горожанина

 В Таштаголе экипаж Росгвардии вневедомственной охраны на маршруте патрулирования обнаружил без вести пропавшего 36-летнего местного жителя.

 За помощью к стражам правопорядка обратились родственники горожанина. По предварительной информации, мужчина несколькими днями ранее ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся, после чего был объявлен в розыск. Росгвардейцы в ходе патрулирования городских улиц заметили прохожего с признаками алкогольного опьянения и остановили его для проверки личности. Стражи правопорядка выяснили, что мужчина разыскивался как без вести пропавший.

 Экипаж Росгвардии передал найденного гражданина правоохранителям, после чего продолжил патрулирования городских улиц.  

Происшествия
Таштагол
kuzbassnews.ru
26/10/2020
Происшествия
Таштагол
Новости Кузбасса

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