Таштагольские росгвардейцы разыскали пропавшего горожанина

В Таштаголе экипаж Росгвардии вневедомственной охраны на маршруте патрулирования обнаружил без вести пропавшего 36-летнего местного жителя.
За помощью к стражам правопорядка обратились родственники горожанина. По предварительной информации, мужчина несколькими днями ранее ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся, после чего был объявлен в розыск. Росгвардейцы в ходе патрулирования городских улиц заметили прохожего с признаками алкогольного опьянения и остановили его для проверки личности. Стражи правопорядка выяснили, что мужчина разыскивался как без вести пропавший.
Экипаж Росгвардии передал найденного гражданина правоохранителям, после чего продолжил патрулирования городских улиц.
26/10/2020
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