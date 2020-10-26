Таштагольские росгвардейцы разыскали пропавшего горожанина

Все школы Кемеровской области переводят на дистанционное обучение Власти Кемеровской области приняли решение перевести все школы региона на дистанционное обучение из...

Новые случаи коронавируса зафиксировали в Кемерове Как стало известно ВашГород.ру из сводки, в Кемерове новые случаи коронавируса. Положительные тесты...

Препарат от гриппа оказался эффективен для профилактики коронавируса COVID-19 Специалисты из Химок, что в Подмосковье, обнаружили, что в ряде лекарств от гриппа действующее...