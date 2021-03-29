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Таштагольские школьники узнали о службе в Росгвардии

   В Таштаголе сотрудники Росгвардии вневедомственной охраны в преддверии 210-й годовщины войск правопорядка и 5-летия Росгвардии пригласили юнармейцев школы № 9 для знакомства со службой.

    Командир отделения прапорщик Геннадий Сивков провел для будущих защитников Отечества экскурсию по подразделению и рассказал о своей работе. Школьники узнали, что одной из главных задач вневедомственной охраны - является защита важнейших социальных объектов, в том числе школ и детских садов, от противоправных посягательств. Стражи правопорядка продемонстрировали юным гостям работу централизованного пульта охраны, куда поступают все тревожные сигналы. Кроме этого, бойцы Росгвардии продемонстрировали ребятам практические действия по задержанию условного преступника на охраняемом объекте.

    В завершении встречи ребята смогли почувствовать себя в роли бойцов Росгвардии, примерив защитную экипировку со спецсредствами. Юнармейцы познакомились с вооружением войск правопорядка и поупражнялись в сборке-разборке автомата Калашникова.

    Юнармейцы поблагодарили росгвардейцев за познавательную экскурсию и поздравили их с наступающим праздником.

Общество
Таштагол
kuzbassnews.ru
29/03/2021
Общество
Таштагол
Новости Кузбасса

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