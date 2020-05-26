Таймень обыкновенный включен в Красную книгу РФ

2 апреля Минюст России зарегистрировал приказы Минприроды России, подписанные министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным, об утверждении Перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и порядок ведения Красной Книги.

Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Работа велась длительный период. Предыдущая версия Красной книги РФ датирована 1997 годом, при этом обновление списков должно проводиться раз в 10 лет. Ранее и список животных, которых предполагалось занести в Красную книгу РФ, и сам процесс подготовки новой редакции вызывали немало споров. По поручению главы Минприроды России в 2019 году комиссия экспертов была обновлена и отрегулирована, обсуждение и согласование было активизировано под руководством заместителя министра Елены Пановой.

Минприроды России впервые занесены в Красную книгу РФ 29 новых видов птиц и 14 млекопитающих. Некоторые изменения коснулись и фауны заповедника «Кузнецкий Алатау». Одно из ключевых таких изменений – включение тайменя обыкновенного в Красную книгу Российской Федерации.

Многочисленные реки «Кузнецкого Алатау» являются для тайменя и родным домом, и местом нереста. Как и хариус, таймень предпочитает хрустально чистую воду горных рек с быстрым течением и в заповеднике таких рек достаточно. В тоже время, незаконная рыбалка – один из главных видов браконьерства на территории заповедника, однако теперь, благодаря новому статусу тайменя, наказание за его вылов будет подразумевать за собой уголовную, а не административную как ранее, ответственность.