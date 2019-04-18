Тайну переговоров нарушала продавец телефонов

30-летняя новокузнечанка подозревается в совершении 7 эпизодов нарушения тайны телефонных переговоров граждан, совершенном лицом с использованием своего служебного положения.
По версии следствия, в апреле 2018 года подозреваемая, являясь специалистом салона связи, воспользовалась служебным положением и просмотрела входящие и исходящие звонки с мобильного телефона местной жительницы. Женщина предполагала, что последняя состоит в близких отношениях с ее возлюбленным, и хотела проверить, созваниваются они или нет. Также по просьбе подруги она проверила звонки другого клиента. Преступная деятельность специалиста салона связи выявлена сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области, материалы были переданы в следственные органы, со следствием подозреваемая сотрудничает.
Фото из открытых источников
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